Lusodescendente libertada na Venezuela

O deputado do PSD-Madeira Carlos Fernandes publicou, na sua página no Facebook, a notícia da libertação de Carla Rosaura da Silva Marrero, cidadã luso-venezuelana.

"Carla encontrava-se detida desde 2020, após ter sido presa por elementos das Forças de Ações Especiais (FAES) apenas por ter comentado que conhecia alguém acusado pelo regime de envolvimento na chamada Operação Gedeón. Um motivo absurdo, injusto e inaceitável", escreve o deputado, também ele luso-venezuelano.

Durante a sua detenção, diz Carlos Fernandes, Carla terá sido "torturada pela polícia política do regime".

"Nunca deveria ter sido presa, muito menos sujeita a maus-tratos e violações graves dos direitos humanos. Hoje, felizmente, Carla vai dormir em casa, junto da sua família, um momento de alívio e de justiça tardia", afirma.

Esta libertação, sublinha, dá esperança, mas não faz esquecer os muitos que continuam presos. "Esperamos a libertação de todos os presos políticos e estaremos particularmente atentos à situação dos presos políticos luso-venezuelanos", promete..

E a exigência é clara: "todos têm de ser libertados".