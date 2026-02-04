Alcácer do Sal é dos casos mais preocupantes na gestão de cheias

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, fez hoje um balanço sobre a gestão de cheias, destacando como um dos casos mais preocupantes o rio Sado, em Alcácer do Sal.

Numa reunião com a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o responsável disse que a depressão Leonardo já afetou toa a região sul, que todas as barragens do Algarve estão a fazer descargas (incluindo a Bravura, que durante anos não passava de 15%) e que o rio Guadiana também está a chegar a níveis muito elevados, por conta de descargas do lado de Espanha.

Na reunião Maria Felisbina Quadrado, diretora do Departamento de Recursos Hídricos da APA, fez também um ponto da situação, alertando que a próxima noite e a manhã de quinta-feira serão muito importantes, porque se espera muita chuva, especialmente no centro e norte do país.

Além das ribeiras do sotavento algarvio e do rio Sado, a responsável falou, entre outros, dos rios Tejo, Mondego, Lima e Douro.

Para hoje e quinta-feira a previsão é de elevado risco de inundações significativas para o Rio Vouga, designadamente para as zonas de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e Cantanhede, enquanto no Águeda poderá ser afetada a cidade de Águeda.

Com o aumento do caudal do Mondego, devido à previsão de chuvas fortes, poderão ser afetadas as zonas de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho e Soure.

No Rio Tejo, o aumento do caudal poderá afetar Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Barquinha, enquanto o Rio Sorraia poderá afetar a área de Benavente.

Com elevado risco de inundações estão, no Rio Lima, as cidades de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima, no rio Cávado, Braga, Bracelos, Vila Verde e Esposende.

No Rio Ave, poderá haver inundações em Santo Tirso, Trofa, Vila nova de Famalicão, no Rio Douro em Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia, Lamego e Peso da Régua.

No Rio Tâmega em Chaves e Amarante, no Rio Lis em Leiria e no Rio Sado Alcácer do Sado e Santiago do Cacém.

Portugal continental está a ser afetado pela depressão Leonardo, prevendo-se até sábado chuva persistente e por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Há uma semana o país foi atingido pela depressão Kristin, que atingiu sobretudo a região Centro e levou à morte de dez pessoas, à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

Há ainda a registar centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.