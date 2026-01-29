Câmara de Alcácer do Sal vai pedir ao Governo que decrete estado de calamidade

A Câmara de Alcácer do Sal tenciona pedir hoje ao Governo que decrete o estado de calamidade no concelho, devido aos prejuízos causados pelas inundações na cidade e estragos resultantes da passagem da depressão Kristin no município.

"Ainda não conseguimos avaliar esses prejuízos e, por isso mesmo, é que dizemos que é importante a questão do estado de calamidade, porque temos uma série de estabelecimentos comerciais, casas particulares e o lar [de idosos que foi evacuado] que têm inundações grandes", disse hoje à agência Lusa, a presidente do município, Clarisse Campos.

De acordo com a autarca, a subida do Rio Sado causou várias inundações na baixa da cidade, nomeadamente na Avenida dos Aviadores, a zona mais crítica de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, causando prejuízos em estabelecimentos de "restauração, pastelaria e artesanato".

"De certeza que os prejuízos serão elevados, para além de serviços afetados desde o fim de semana naquelas regiões onde as estradas tiveram de ser cortadas e as populações isoladas" afetando "o negócio" nessas zonas, acrescentou.

Reconhecendo que a situação no seu concelho não é tão grave quanto a do Município de Leiria, onde houve vítimas mortais, Clarisse Campos, realçou, contudo, que "as pessoas precisam de ajuda para voltarem a reabilitar os seus equipamentos e recuperar".

E, por isso, avançou que vai entrar em contacto ainda hoje com o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, no sentido de ser avaliada a situação de calamidade no concelho de Alcácer do Sal.

Questionada sobre quais as populações que estão isoladas, a autarca aludiu ao Bairro do Forno d, a Cal, que fica muito próximo da cidade, e às povoações de Santa Catarina, Vale de Guizo e São Romão, as três últimas desde o fim de semana, com o corte da circulação rodoviária nas estradas de acesso à sede de concelho, devido a terem ficado inundadas.

Clarisse Campos disse que o município está a articular com as juntas de freguesia o apoio às populações e também com os lares de idosos "para perceber o que é necessário em termos de apoio domiciliário".