Cheias geram vítimas indiretas e comprometem serviços de saúde

O Conselho Português para a Saúde e o Ambiente (CPSA) alertou hoje que o mau tempo tem gerado impactos graves nos serviços de saúde e problemas de saúde pública e classificou a resposta das autoridades como "claramente inadequada".

"Os efeitos nos serviços de saúde resultam de danos estruturais, falhas no abastecimento de água e eletricidade, dificuldades de acesso às unidades e insuficiência de profissionais, conduzindo à inoperância total ou parcial de múltiplos estabelecimentos de saúde", afirma o presidente do CPSA, Luís Campos, citado em comunicado.

Já os problemas de saúde pública associados às inundações, que afetam de forma "especialmente grave" algumas regiões do país, "fazem com que o número total de vítimas desta catástrofe seja seguramente muito superior ao das vítimas diretas reportadas pelos meios de comunicação social", salienta Luís Campos.

Entre as principais causas encontram-se a dificuldade de acesso a cuidados de saúde, os acidentes ocorridos durante ações de limpeza e reparação das habitações, bem como o aumento de doenças infecciosas de origem hídrica, doenças cutâneas, contaminações químicas e perturbações da saúde mental.

A organização reporta serviços de saúde que foram afetados pela depressão Kristin como o Hospital da Figueira da Foz, que foi obrigado a encerrar o bloco operatório, o Hospital de Leiria, onde foram adiadas consultas e cirurgias e foi necessária a aquisição urgente de geradores e o Hospital CUF Leiria que esteve encerrado durante vários dias.

Centros de saúde como os de Fátima e da Batalha ficaram sem água e eletricidade, obrigando à transferência de vacinas para hospitais, enquanto o centro de saúde de Alvaiázere ficou destruído.

"Em alguns casos, o fornecimento de gasóleo foi priorizado para supermercados em detrimento dos centros de saúde", salienta o CPSA.

Segundo a organização, quatro postos de análises clínicas tiveram de encerrar, "várias farmácias tornaram-se inacessíveis ou inoperacionais, e os doentes em cuidados domiciliários também foram significativamente afetados".

Face a este cenário e em situação de catástrofe, o CPSA recomenda a adoção de medidas de forma imediata como "a inventariação rápida e sistemática" dos estabelecimentos de saúde com funcionamento comprometido ou com dificuldades de acesso e a implementação de "planos de contingência robustos", a nível local, regional e nacional.

Estes planos devem identificar e priorizar as necessidades de cuidados das populações e dos doentes, incluindo os que se encontram em cuidados domiciliários, garantindo respostas adequadas e atempadas, que integrem os setores público e privado do sistema de saúde, bem como orientações claras à população sobre eventuais alterações na referenciação.

O CPSA, que reúne 103 organizações, sublinha também a urgência de medidas de saneamento, gestão ambiental e controlo integrado de pragas, incluindo a desobstrução de redes de drenagem e a redução de fontes de alimento e abrigo para roedores e insetos, para minimizar os riscos acrescidos para a saúde pública

A comunicação eficaz à população dos cuidados a adotar e a monitorização sistemática dos problemas de saúde decorrentes das inundações, incluindo vítimas indiretas, são também essenciais para uma resposta eficaz, defende.

O CPSA reafirma que "a adaptação do sistema de saúde às alterações climáticas é uma prioridade de saúde pública e uma responsabilidade coletiva que não pode continuar a ser adiada".

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência da depressão Kristin, que destruiu total ou parcialmente casas, empresas e equipamentos e provocou quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.