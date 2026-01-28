Martin Freitas defende literacia ética na utilização de inteligência artificial
Sessão comemorativa do Dia Europeu da Protecção de Dados teve lugar no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes
Na sessão comemorativa do Dia Europeu da Protecção de Dados, celebrado hoje, 28 de Janeiro, o director do Gabinete Regional da Confirmidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança, Martín Freitas, defendeu que a utilização da inteligência artificial (IA) na Administração Pública deve assentar numa estratégia clara, princípios bem definidos e numa forte cultura de responsabilidade.
Na sua apresentação, Martin Freitas sublinhou que “a tecnologia muda, mas os princípios permanecem os mesmos”, frisando que o foco central da protecção de dados e da conformidade digital continua a ser “proteger as pessoas, incluindo os seus dados pessoais”. A este propósito, rejeitou a ideia de que a inteligência artificial seja, por si só, uma ameaça, alertando que “o risco está no uso incorreto da tecnologia”.
O responsável explicou que a criação do Gabinete Regional resultou de uma visão estratégica do Governo Regional da Madeira, face à crescente complexidade dos referenciais legais e normativos em matéria de protecção de dados, conformidade digital e cibersegurança. “Era extremamente difícil para cada entidade, isoladamente, cumprir todos esses referenciais”, afirmou, destacando que a missão do gabinete passa por “coordenar, apoiar, orientar, auditar e monitorizar” as políticas públicas nestas áreas.
Durante a intervenção sob o tema ‘Privacidade em Rede: Educação e Impacto Social’, Martin Freitas identificou vários riscos associados à utilização de sistemas de inteligência artificial, destacando a recolha excessiva de dados pessoais, a falta de clareza sobre as finalidades do tratamento, a reutilização indevida de informação, a ausência de transparência, o acesso não autorizado a dados e a sua conservação indefinida. “O maior risco é não pensar antes de usar e não definir critérios antes de autorizar”, alertou.
O director do Gabinete defendeu ainda que a adopção da IA deve ser analisada a partir de três perspectivas distintas: a do decisor, a do implementador e a do utilizador. Ao nível da decisão, destacou a importância de uma liderança ética, da transparência, da definição de políticas claras e de uma gestão global do risco. “Não se pode implementar um sistema sem garantir previamente a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados”, afirmou.
Na perspectiva de quem desenvolve e implementa sistemas, Martin Freitas defendeu a aplicação do princípio da “privacidade desde a concepção”, a minimização de dados, a anonimização ou pseudonimização da informação e a robustez e segurança das soluções tecnológicas. Alertou, além disso, para os riscos associados à utilização de dados ilegais no treino de modelos de IA, sublinhando que “a ilegalidade no desenvolvimento contamina a utilização” e pode levar à destruição do próprio modelo e à perda total do investimento.
Relativamente aos utilizadores, salientou a necessidade de reforçar a literacia digital e a consciência sobre os dados introduzidos nas ferramentas de inteligência artificial. “Não devemos inserir informação confidencial ou desnecessária nestes sistemas”, advertiu, defendendo uma utilização responsável e informada.
Martin Freitas destacou ainda o papel do Gabinete Regional na definição de políticas, normas e guias de boas práticas, sublinhando a importância de envolver as equipas de protecção de dados desde o início dos processos de aquisição e implementação de novas tecnologias. Entre os próximos passos, apontou o reforço da formação, a definição de políticas de utilização da IA, o mapeamento de sistemas e a criação de um roteiro estruturado para garantir a conformidade futura.
Ao concluir, o responsável deixou uma nota de confiança quanto ao futuro, afirmando que “a inteligência artificial não é uma ameaça inevitável”, mas sim uma escolha.
“Se aplicarmos os princípios certos, ficamos mais seguros e alinhados com uma adopção responsável da tecnologia”, concluiu.