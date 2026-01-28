Golo de Trubin aos 90+8 minutos coloca Benfica no play-off

Um golo do guarda-redes Trubin, aos 90+8 minutos, qualificou hoje o Benfica para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, garantindo um triunfo por 4-2 sobre o Real Madrid.

No Estádio da Luz, na oitava e última jornada da fase de liga, o inesperado momento do guardião ucraniano garantiu a margem suficiente para os 'encarnados' seguirem em frente na prova, depois de Andreas Schjelderup, por duas vezes, e o grego Vangelis Pavlidis, de grande penalidade, terem marcado para os 'encarnados', e de o francês Kylian Mbappé, também com um 'bis', ter assinado os tentos dos espanhóis.