Albuquerque defende mecanismo para que os madeirenses apenas paguem a sua parte

"Podem inventar os cartões que quiserem, mas é preciso haver um mecanismo em que os madeirenses apenas paguem a sua parte", afirmou Miguel Albuquerque em resposta a Gonçalo Maia Camelo.

O presidente do Governo Regional admite que o processo tenha de envolver entidades bancárias, como o DIÁRIO já noticiou quando apresentou o modelo de um cartão de crédito virtual que pague directamente às companhias aéreas e o passageiro pague, apenas, a sua parte.

Albuquerque também garantiu que o subsídio social de mobilidade "não tem tido repercussão na tarifa média" das viagens.