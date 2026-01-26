PS apela à aprovação de propostas para garantir livre acesso dos madeirenses aos percursos pedestres

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, apelou hoje à união de todos os partidos com assento parlamentar para que aprovem a proposta socialista que assegura o livre acesso dos madeirenses aos percursos pedestres da Região, sem necessidade de inscrição prévia.

Apesar das declarações recentes do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura de que os residentes ficam isentos da comunicação prévia, Célia Pessegueiro sublinhou que é necessário garantir que a livre circulação dos cidadãos naturais e residentes na Região esteja salvaguardada no Regime Jurídico dos Percursos Pedestres, algo que só se concretizará através da aprovação da proposta apresentada pelo PS, que será debatida já na próxima quarta-feira, 28 de Janeiro.

Madeirenses não vão ter de reservar percursos pedestres Anúncio foi feito pelo secretário Regional de Turismo Ambiente e Cultura à RTP Madeira

À margem de um encontro com um grupo de militantes do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), a líder socialista recordou que o PS se posicionou desde o início contra a obrigatoriedade de registo para circular nos trilhos da Região, apresentando uma proposta de alteração ao regime jurídico em causa.

Célia Pessegueiro frisou que Eduardo Jesus não se pode ficar pelo anúncio e que é preciso passar das palavras aos actos, alertando para os "ziguezagues e os avanços e recuos" do Governo Regional, que têm consequências graves para o património natural.

A socialista sublinhou ainda que desde 2021 o PS tem alertado para a necessidade de definir e controlar a capacidade de carga dos percursos pedestres, mas que as propostas socialistas foram recusadas pelo Governo, alegando tratar-se de um “bom problema”. “Agora, sob pressão, o Executivo age de forma reativa e atabalhoada, com medidas penalizadoras dos residentes”, criticou, reiterando o apelo à união das forças parlamentares em defesa dos direitos dos madeirenses.

Outro tema abordado foi a saúde na Região. Célia Pessegueiro reafirmou a oposição do PS-Madeira à venda do Hospital Doutor Nélio Mendonça, considerando inaceitável que uma infra-estrutura alvo de avultados investimentos públicos seja transferida para privados. A dirigente socialista defendeu que o hospital deve ser utilizado como secundário, vocacionado para reabilitação, cuidados continuados e paliativos, bem como para casos de altas complexas, e criticou a falta de resposta adequada do Hospital Central e Universitário se o modelo actual não for alterado.

A presidente do PS-Madeira apontou ainda dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, destacando longas listas de espera e incumprimento dos tempos máximos de resposta, reforçando que, independentemente da oferta privada, o PS defende um serviço público robusto que garanta acesso equitativo a toda a população.

Durante o encontro com o grupo do SPD, Célia Pessegueiro explicou o funcionamento do sistema autonómico e a relação entre poderes regionais e nacionais, sublinhando a importância geoestratégica das Regiões Ultraperiféricas, como a Madeira, para a Europa, e a necessidade de tratamento diferenciado devido à insularidade.

A líder socialista expressou ainda solidariedade com o povo ucraniano, face à invasão russa, e manifestou preocupação com as alterações profundas nas relações entre os Estados Unidos da América e a Europa, que considerou geradoras de instabilidade e desregulação dos pactos internacionais existentes.