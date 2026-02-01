Portugal perde com Grã-Bretanha e vai jogar pelo 11.º lugar no Europeu feminino de polo aquático

Portugal perdeu hoje com a Grã-Bretanha (15-8), no fecho do Grupo H do Europeu feminino de polo aquático, e vai jogar a partida de atribuição do 11.º e 12.º lugares, no Funchal.

A derrota ante as britânicas, que acabaram o primeiro período a vencer 3-0 e depois geriram a partida, impede que as portuguesas procurem alcançar a melhor classificação de sempre, mantendo-se o 10.º lugar de 2016 como melhor registo, numa edição que tinha apenas 12 equipas, contra 16 da corrente.

A equipa lusa conquistou, ainda assim, o objetivo proposto de integrar o top 12 da competição, a decorrer no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, em apenas a quarta participação em Campeonatos da Europa, a primeira desde 2016, defrontando a Alemanha pelo 11.º posto, na segunda-feira.