Dinamarca vence e afasta Portugal das 'meias' do Europeu de andebol

A Dinamarca assegurou hoje, em Herning, o apuramento para as meias-finais do Euro2026 de andebol, com a outra vaga do Grupo I a ser discutida por Alemanha e França, adversários na última jornada.

Portugal, que deixou 'fugir' a vitória sobre a Noruega, concedendo um empate 35-35, ainda pode chegar ao terceiro lugar e avançar para o jogo pelo quinto lugar, mas já a depender de resultados de terceiros.

A campeã em título, França, protagonizou a maior surpresa desta terceira jornada, perdendo com a virtualmente eliminada Espanha por 36-32. Com esse desaire, resvalou do top-2 do grupo para um 'incómodo' terceiro lugar e terá de bater a Alemanha, na quarta-feira, para chegar às 'meias'.

A Dinamarca, que foi derrotada por Portugal na fase de grupos, acertou por completo a sua passagem pelo Europeu que organiza e hoje venceu a Alemanha, por claros 31-25.

Após os jogos de hoje, a Dinamarca, tetracampeã mundial, lidera com seis pontos, tantos quantos tem a Alemanha. Com quatro pontos, a França ainda poderá igualar os primeiros, mas em caso de empate a três - caso a Dinamarca venha a perder com a vizinha Noruega - a vantagem também é dos dinamarqueses.

Seguem-se na tabela Noruega e Espanha, com três pontos, e Espanha, com dois, todos ainda com o 'passaporte' do jogo pelo quinto lugar na mira.

Em Herning, a jornada começou com a bela recuperação de Portugal, após a copiosa derrota ante a França. Portugal esteve quase sempre a perder, mas por muito pouco, e perto do final chegou a liderar por três golos.

Os 'heróis do mar' foram menos certos nos últimos minutos e deixaram escapar uma vitória que ainda permitia alimentar o sonho das meias-finais.

O português Francisco Costa, hoje pouco utilizado, atingiu os 47 golos, mas agora igualado pelo dinamarquês Mathias Gidsel, que deverá fazer pelo menos mais um jogo do que o luso.

Em plano oposto, a França, campeã europeia em título, passou de uma vitória folgada para uma derrota pesada - a Espanha, que já liderava por 20-14 ao intervalo, fechou com 36-32.