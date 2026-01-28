Portugal assegura Mundial e vai lutar pelo quinto lugar

A seleção portuguesa de andebol assegurou hoje a presença no próximo Mundial e na luta pelo quinto lugar do presente Europeu, após a derrota da Noruega frente à Dinamarca, no final da Ronda Principal do campeonato.

Depois de hoje ter batido a Espanha (35-27), no seu último encontro da 'main round', a seleção lusa teve de aguardar pelo desfecho dos restantes dois encontros para saber se iria manter o terceiro lugar no Grupo I, precisando para isso que a Alemanha vencesse a França, campeã em título, e que a Noruega não vencesse a campeã mundial Dinamarca.

Com o triunfo dos germânicos sobre os gauleses (38-34) e dos dinamarqueses perante os noruegueses (38-24), Portugal viu confirmada a presença no jogo de atribuição do quinto lugar, a disputar na sexta-feira frente à Suécia, terceira no Grupo II, pelo que vai, pelo menos, igualar o seu melhor resultado de sempre em europeus, o sexto em 2020, ou, em caso de triunfo, superar esse resultado.