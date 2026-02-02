Portugal despede-se do Europeu de Polo Aquático com derrota e 12.º lugar

Portugal perdeu hoje com a Alemanha por 13-12, no jogo de atribuição dos 11.º e 12.º lugares do Europeu feminino de polo aquático, após sofrer dois golos no último minuto.

O jogo estava empatado a 11 a 1.02 minutos do final, mas as alemãs lograram marcar duas vezes contra um golo das lusas, num jogo em que Maria Machado acabou como melhor marcadora de Portugal, com cinco golos, despedindo-se do torneio com 18 ao todo.

Portugal encerra, assim, a sua quarta participação em campeonatos da Europa, a primeira desde 2016, quando logrou o 10.º lugar, então entre apenas 12 equipas, ao contrário das 16 da presente edição -- antes, tinha logrado dois 11.º lugares, entre 12.