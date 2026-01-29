Favoritos seguem em frente, Portugal joga com Suíça no Europeu feminino de polo aquático

Portugal vai jogar com a Suíça no início do caminho de atribuição dos lugares entre o nono e o 16.º do Europeu feminino de polo aquático, a decorrer no Funchal, em que os principais favoritos seguiram em frente.

A goleada sofrida pelas lusas às mãos da Hungria (28-4) confirmou hoje o terceiro lugar no Grupo B, cruzando com o quarto classificado da 'poule' D no arranque da segunda fase, sendo este a Suíça, na sexta-feira, após o desaire das helvéticas ante a Grã-Bretanha (16-8), que Portugal enfrentará depois, no domingo.

As portuguesas procuram um lugar entre as 12 melhores da Europa, objetivo definido antes do arranque da competição, num regresso à prova 10 anos depois, e apenas na quarta participação ao todo - o melhor resultado foi o 10.º posto de 2016, então com apenas 12 seleções, menos quatro do que a atual edição.

Na 'poule' dos anfitriões, a Hungria fez o pleno de nove pontos e passa em primeiro lugar à Ronda Principal, secundada pela Espanha, com seis - as húngaras avançam com os campeões em título, Países Baixos, assim como as espanholas e Israel.

As neerlandesas tiveram hoje pouca dificuldade em confirmar o primeiro posto no Grupo D, ao baterem as israelitas, segundas classificadas, por claros 23-6. Kitty Joustra soma já 14 tentos na competição, encimando uma tabela de melhores marcadoras em que Maria Machado, de Portugal, leva oito, entre as mais concretizadoras.

No Grupo A, confirmado o favoritismo da Grécia, campeã do mundo em título, ante a Alemanha (26-5), coube à França, seleção com a mais baixa média de idades, a rondar os 19 anos, o segundo lugar, ao bater a Eslováquia (15-10), seguindo as duas equipas para a 'main round', em que vão disputar um lugar nas meias-finais.

Junto das gregas estarão as italianas, que procuram a primeira vitória neste torneio desde 2012, tendo vencido o Grupo C só com vitórias, a última das quais com goleada à Turquia, por 25-11.

Foi aqui que se disputou com mais equilíbrio o segundo lugar, que acabou por sobrar para a Croácia, segunda equipa mais jovem em prova, tendo vencido a Sérvia (10-8) para seguir para a disputa das medalhas.

O Campeonato da Europa feminino de polo aquático, a decorrer no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, termina em 05 de fevereiro.