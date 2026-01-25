Inscrições abertas para voto antecipado a 1 de Fevereiro

Os eleitores podem inscrever-se a partir de hoje e até quinta-feira para votarem antecipadamente em mobilidade em 01 de fevereiro na segunda volta das eleições presidenciais.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), os eleitores podem requisitar o voto por via postal ou eletrónica , em www.votoantecipado.pt, entre hoje e quinta-feira.

Para exercerem o direito de voto no dia 01 de fevereiro, devem dirigir-se à mesa de voto no município escolhido para votar no segundo sufrágio.

Para estes casos "existirá uma mesa de voto antecipado em cada município do continente e das Regiões Autónomas".

Para os eleitores que se encontrem doentes e internados em estabelecimentos hospitalares, bem como os que se encontrem presos, já podem requerer o exercício do direito de voto antecipado em www.votoantecipado.pt, ou por via postal, até dia 29 de janeiro.

Nestes casos, a votação realiza-se entre 02 e 03 de fevereiro, de acordo com o Portal do Eleitor, devendo os inscritos aguardar, "em dia e hora previamente anunciados, a presença do presidente da Câmara Municipal, ou do seu representante", no estabelecimento hospitalar ou prisional, para exercer o seu direito de voto.

No caso dos eleitores que se encontrem deslocados no estrangeiro, podem exercer o seu voto pessoas que estejam deslocadas "por inerência do exercício de funções públicas ou privadas", "em representação oficial de seleção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva", "enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação em instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente", se está doente em tratamento ou "se vive ou acompanha os eleitores mencionados nos quatro pontos anteriores".

Nestes casos, a votação decorre entre os dias 27 e 29 de janeiro e os eleitores devem apresentar-se nas representações diplomáticas, consulares ou nas delegações externas das instituições públicas portuguesas, previamente definidas pelo Ministério dos Negócio Estrangeiros, com o Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou outro documento identificativo, como carta de condução ou passaporte.

António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições para o Palácio de Belém e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS e, agora, também por Livre, PCP e BE, conquistou 31,1% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23,5%.