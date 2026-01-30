Venezuela solidária com Cuba e rejeita "medidas punitivas" dos EUA

A Venezuela expressou hoje solidariedade com Cuba, criticando as "medidas punitivas" e o decreto do Presidente norte-americano que permite aplicar direitos aduaneiros aos países que vendem petróleo a Havana.

"A Venezuela rejeita o decreto presidencial emitido pelo Governo dos Estados Unidos" com vista a "impor medidas punitivas aos países que decidirem manter relações comerciais legítimas com Cuba", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano em comunicado.

Na mesma nota, Caracas expressou "solidariedade com o povo de Cuba".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou um decreto que prevê que os Estados Unidos podem aplicar direitos aduaneiros, de montante não especificado, aos países que vendam petróleo a Havana.

O chefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, criticou a nova medida de Washington, considerando tratar-se de uma "conspiração "fascista, criminosa e genocida".

Na ordem executiva, Trump classificou Cuba como uma "ameaça invulgar e extraordinária" para a segurança e a política externa dos Estados Unidos.

No mesmo dia da assinatura, Havana considerou o decreto como um "ato brutal de agressão".

"Denunciamos perante o mundo este ato brutal de agressão contra Cuba e o seu povo, submetidos há mais de 65 anos ao bloqueio económico mais longo e mais cruel jamais aplicado a uma nação inteira, e que agora se pretende submeter a condições de vida extremas", escreveu na rede social X o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

No início deste mês, pouco depois da captura do ex-Presidente venezuelano Nicolás Maduro, numa operação militar norte-americana em Caracas, Trump já tinha ameaçado o Governo cubano, sugerindo que Havana aceitasse um acordo com os Estados Unidos, sem explicar a natureza desse pacto.

Díaz-Canel afirmou então que não existia "qualquer discussão" em curso entre Cuba e os Estados Unidos.

Após a captura de Maduro, Trump colocou sob controlo norte-americano o setor petrolífero da Venezuela, que, desde os anos 2000, tem sido o principal fornecedor de petróleo a Cuba, um dos aliados mais próximos de Caracas.

Cuba, sujeita a um embargo dos Estados Unidos desde 1962, enfrenta há três anos fortes carências de combustível, com impacto direto na produção de eletricidade.