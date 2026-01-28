DTIM reforça parceria com o Brasil em visita a Palhoça

O director-geral da Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira – DTIM, José Miguel Sousa, realizou entre 19 e 22 de Janeiro uma visita de trabalho ao Município de Palhoça, no estado de Santa Catarina, no Brasil, no âmbito do programa de internacionalização daquela entidade.

A visita começou com uma receção oficial na Casa do Educador, onde decorreu um encontro institucional com o secretário municipal de Educação, Gean Karlo Medeiros, dedicado a políticas públicas educativas, inovação e cooperação internacional, incluindo visitas a escolas locais.

José Miguel Sousa reuniu-se ainda com o prefeito do Município de Palhoça, Eduardo Freccia, oportunidade em que apresentou projectos da DTIM, com destaque para o EVIDALI (um projecto Erasmus+ KA3 focado na literacia de dados para políticas educativas) e o DigicAP - Capacitação Digital a Distância na Administração Pública da RAM. No encontro foram ainda discutidas potenciais formas de parceria futura.

Durante a estadia, o director-Geral da DTIM participou também em reuniões com várias entidades de formação e educação do município, como o Departamento de Ensino da Secretaria de Educação, o Instituto Pedra Branca, o INAITEC (Instituto de Apoio à Inovação, Ciência e Tecnologia), a Faculdade Municipal de Palhoça e o SENAC, dedicado à formação profissional nos setores do comércio, serviços e turismo.

A agenda incluiu um encontro informal com o engenheiro Dilnei Silva Bittencourt, consultor da Hurbana e co-criador da Cidade Criativa Pedra Branca, projecto de referência internacional em urbanismo sustentável.

Segundo o website oficial do Município de Palhoça, “a visita teve como principal objectivo o conhecimento da estrutura e do funcionamento da rede municipal de Palhoça, além da apresentação de modelos e iniciativas desenvolvidas pela DTIM. Durante a agenda, foram discutidas possibilidades de cooperação técnica entre o Município de Palhoça e a Ilha da Madeira, especialmente nas áreas de formação profissional, qualificação técnica e desenvolvimento de projectos institucionais conjuntos”.