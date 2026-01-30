Albuquerque destaca importância de nova estação de pré-tratamento em Machico

“Esta infra-estrutura é importantíssima para a qualidade de vida da população do concelho de Machico, uma vez que esta estação vem fazer uma depuração das águas residuais, ou seja, da água dos esgotos, antes de entrar na estação junto ao mar", começou por realçar o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas, esta tarde durante a inauguração da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico.

"Nós temos cerca de 60 quilómetros de redes de águas residuais convergem para aqui, onde é feito um tratamento preliminar que é fundamental para termos águas limpas e um bom ambiente, também ao nível marinho”, reforçou o governante.

A infra-estrutura, cuja obra teve início em Fevereiro de 2023 e tem conclusão prevista para Fevereiro de 2026, representa um investimento de 2,1 milhões de euros e integra um conjunto mais alargado de intervenções realizadas no concelho de Machico.

O presidente do Governo Regional destacou igualmente o investimentos realizado pelo seu executivo em obras de água e saneamento no concelho de Machico, concluídas em 2024, num valor global de 9,5 milhões de euros.

Miguel Albuquerque lembrou também, a propósito, que em 2022 foi concluída uma estação semelhante no Caniçal, também com um investimento de 2,1 milhões de euros.

O governante garantiu ainda que o executivo regional vai continuar a investir na melhoria das infra-estruturas ambientais do concelho, quer ao nível das águas residuais, quer do abastecimento de água, estando previstos novos projectos, incluindo uma estação elevatória no Caniçal e o desenvolvimento de soluções complementares em Machico.

O presidente do Governo Regional deixou ainda um apelo à população para que evite lançar cotonetes e toalhetes nas sanitas, sublinhando que estes materiais não se degradam como o papel higiénico e são responsáveis por bloqueios frequentes nas estações de tratamento, colocando em risco equipamentos de elevado valor e comprometendo o normal funcionamento do sistema.

Quero fazer um pedido para que evitem lançar este tipo de produtos nas sanitas, porque depois traz muitos problemas a montante nas estações Miguel Albuquerque

Relativamente à qualidade das águas balneares, Miguel Albuquerque assegurou que as análises ao mar de Machico estão entre as melhores da Região, sendo raras as situações de descarga. Isto a despeito das queixas frequentes por parte dos banhistas naquela localidade.

Referiu ainda que fenómenos visíveis à superfície da água, sobretudo em períodos de vento Sul ou Sudoeste, resultam muitas vezes do arrastamento natural de resíduos orgânicos e "não significam, necessariamente, que a água esteja imprópria para banhos", sendo as análises laboratoriais o critério determinante.