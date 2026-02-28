Hat-trick de Lamine Yamal no triunfo do líder FC Barcelona diante do Villarreal
Com um hat-trick de Lamine Yamal, o líder FC Barcelona venceu hoje o Villarreal, por 4-1, na 26.ª jornada da Liga espanhola de futebol, ampliando, à condição, para quatro os pontos de avanço sobre o Real Madrid.
Enquanto os 'merengues' jogam apenas na segunda-feira, recebendo o Getafe, os catalães, com João Cancelo no banco, confirmaram o claro favoritismo frente ao Villarreal, equipa do central Renato Veiga e que foi impotente para travar um Lamine Yamal inspirado, após três jogos sem marcar.
O FC Barcelona soma 64 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, com 60, enquanto o Villarreal continua em terceiro, com 51, podendo ser igualado pelo Atlético de Madrid, com 48, que hoje joga em Oviedo.
O 'Barça' adiantou-se aos 27 minutos, num lance em que Fermin recuperou no ataque e 'rasgou' a defesa com um passe que isolou Lamine Yamal, tendo este atirado para fora do alcance do guarda-redes.
Aos 37, Yamal começou sereno na lateral-direita, passou por um adversário, fez o mesmo com o segundo e fletiu para dentro, rematando cruzado, já na área, praticamente ao angulo contrário, num golo de belo efeito.
De canto, uma bola perdida na área acabou fortuitamente nos pés do senegalês Pape Gueye, que, liberto na zona da pequena área, reduziu para 2-1 e reacendeu a discussão do resultado.
Yamal completou o hat-trick aos 69, a passe de Pedri, tendo, quatro minutos mais tarde, sido ovacionado quando foi substituído.
Os anfitriões ainda fizeram o quarto, aos 90+1, por Lewandowski, que só teve de encostar um passe de Koundé.
Horas antes, o Rayo Vallecano e o Athletic Bilbau empataram 1-1, enquanto, ainda hoje, se jogam o Maiorca-Real Sociedad e o Oviedo-Atlético Madrid.