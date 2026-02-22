FC Porto tenta manter quatro pontos de vantagem na liderança

O FC Porto procura hoje manter os quatro pontos de vantagem na liderança da I Liga de futebol, na receção ao Rio Ave, que chega ao Dragão em crise, na 23.ª jornada.

Com o triunfo de sábado do Sporting no campo do Moreirense (3-0), os 'dragões' vão entrar em campo com apenas um ponto de vantagem sobre os 'leões', segundos classificados e principais rivais nesta altura da competição.

Também já nesta ronda, o Benfica, terceiro, colocou-se à condição a quatro pontos da equipa de Farioli, após receber o bater o AVS, 'lanterna-vermelha', igualmente por 3-0.

Já o Rio Ave vive a pior fase no campeonato, com cinco derrotas seguidas, seis nos últimos sete jogos, e é 15.º posicionado apenas dois pontos acima da zona de descida.

O FC Porto-Rio Ave está agendado para as 20:30.

Também hoje, mas às 18:00, o Estoril Praia, nono classificado, recebe o Gil Vicente, relegado provisoriamente para quinto com o triunfo do Sporting de Braga no clássico com o Vitória de Guimarães e grande surpresa da atual edição da I Liga.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 20 fev:

Estrela da Amadora -- Tondela, 0-2

- Sábado, 21 fev:

Alverca - Santa Clara, 1-1

Arouca -- Nacional, 3-0

Benfica -- AVS, 3-0

Moreirense - Sporting, 0-3

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 3-2

- Domingo, 22 fev:

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 23 fev:

Famalicão - Casa Pia, 20:15