Sporting pressiona líder FC Porto e Benfica continua na luta pelo título

O Sporting, segundo classificado, colocou-se hoje provisoriamente a um ponto do líder FC Porto, enquanto o Benfica, terceiro, continua na luta pelo título, após uma semana difícil, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.

O Sporting, bicampeão, foi vencer ao campo do Moreirense por 3-0, com o Benfica, à mesma hora, a bater na Luz o AVS, também por 3-0, dias depois da derrota na Liga dos Campeões com o Real Madrid (1-0) e de toda a polémica com as alegadas ofensas racistas de Prestianni a Vinicius Júnior.

Os 'leões' passaram a somar 58 pontos contra 59 do FC Porto, que recebe no domingo o Rio Ave. O Benfica tem 55 e mantém o sonho de ainda poder chegar à frente.

Em Moreira de Cónegos, na casa do sexto classificado, Francisco Trincão, aos 52 minutos, o moçambicano Geny Catamo, aos 56, com um grande golo, e Luís Suárez, com o seu 20.º tento no campeonato, aos 75, garantiram o triunfo para a equipa de Rui Borges.

O avançado colombiano igualou o grego Pavlidis, do Benfica e que ficou em branco, no topo da lista dos melhores marcadores.

Já o Benfica, com parte das atenções já viradas para o novo duelo com o Real Madrid, da segunda mão do play-off da 'Champions', resolveu a partida com o AVS, lanterna-vermelha, na primeira parte e com alguma emoção à mistura.

O dinamarquês Bah regressou à competição após mais de um ano de ausência devido a lesão, foi titular e marcou o primeiro golo da partida, aos 11 minutos. O argentino Enzo Barrenechea, aos 30, fez o segundo e Rafa, aos 43, assinou o terceiro, naquele que foi o seu primeiro tento desde que regressou ao emblema lisboeta

No sempre 'quente' clássico do Minho, o Sporting de Braga 'vingou-se' da derrota na final da Taça da Liga e, num duelo emocionante, bateu em casa o Vitória de Guimarães, por 3-2, com mais um excelente jogo de Rodrigo Zalazar.

O uruguaio marcou o golo da vitória bracarense, aos 57 minutos, já depois de ter inaugurado o marcador, aos 17, de grande penalidade, e de ter assistido Ricardo Horta, aos 32.

O Vitória de Guimarães ainda empatou a partida por duas vezes, primeiro com um autogolo de Barisic, aos 19 minutos, e depois por Gustavo Silva, aos 54.

O Sporting de Braga ocupa para já o quarto lugar, com 42 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, relegado à condição para quinto, enquanto o Vitória de Guimarães permanece no oitavo posto, com 31.

Também hoje, e igualmente por 3-0, o Arouca venceu em casa o Nacional, com golos de Alfonso Trezza (47 minutos), Lee Hyunju (67), que acabou expulso (83), e Dylan Nandín (72). Os madeirenses também acabaram reduzidos a 10, com Laabidi (51) a ver o vermelho.

Na classificação, o conjunto de Vasco Seabra saltou, provisoriamente, para o 10.º lugar, com 26 pontos, enquanto o Nacional, que somou o quarto jogo seguido sem ganhar, manteve-se, para já, em 14.º, com 21.

No Ribatejo, Alverca e Santa Clara empataram 1-1, com o avançado sérvio Marezi a marcar para a equipa da casa, aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o avançado brasileiro Luís Fernando para os açorianos, aos 76.

O Alverca desce um lugar para o 11.º posto, com os mesmos 26 pontos do Arouca, enquanto o Santa Clara, que quebrou uma série de cinco derrotas seguidas, caiu uma posição para o 17.º e penúltimo posto, com 18 pontos.