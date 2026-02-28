'Ayatollah' Khamenei e todos os líderes estão vivos

O Irão anunciou hoje que todos os líderes estavam vivos, incluindo o guia supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei, após informações de que teriam sido alvo dos ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel.

O 'ayatollah' Khamenei continua vivo "tanto quanto sei", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi.

"Todos os altos responsáveis estão vivos. Portanto, todos estão agora nos seus postos e estamos a gerir a situação", acrescentou, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Líder supremo e Presidente foram alvos dos ataques O guia supremo iraniano, 'ayatollah' Ali Khamenei, e o Presidente Masoud Pezeshkian, estarão entre os alvos da ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram hoje contra o Irão, informou a radiotelevisão pública israelita KAN.