‘Revolução’ no onze do Nacional em Arouca
O onze do Nacional para o jogo desta tarde com o Arouca, encontro da 23.ª jornada da I Liga e que tem início marcado para as 15h30, conta com cinco novidades em relação a última jornada com o FC Porto. Léo Santos, Gabriel Veron, Vallier, Miguel Baeza e Labidi são titulares em detrimento de Francisco Gonçalves, Witi, Liziero, Joel Silva e José Gomes
Eis o onze do Nacional para o jogo em Arouca: Kaique, Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor e Valier; Labidi, Miguel Baeza e Matheus Dias; Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Gabriel Veron
À partida para a 23.ª jornada da I Liga, o Nacional é 14.º classificado com 21 pontos. O Arouca é 12.º com 23. O jogo é arbitrado por Luís Filipe, da Associação de Futebol de Lisboa.
Donald Trump faz apelo a Cristiano Ronaldo: “precisamos de ti na América”