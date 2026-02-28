Sirenes de alerta antiaéreo ouvidas em várias regiões de Israel
Ataque atinge zona próxima dos escritórios do líder supremo do Irão
As sirenes de alerta antiaéreo soaram hoje em várias regiões de Israel, anunciou o exército após declarar que havia detetado mísseis lançados do Irão em direção a território israelita.
"Há pouco, as sirenes soaram em várias regiões do país após a identificação de mísseis lançados do Irão em direção a Israel", declarou o exército num comunicado.
As autoridades israelitas apelaram à população, através de mensagens enviadas para telemóveis, para que se preparassem para se refugiar.
Este alerta surgiu depois de a comunicação social iraniana relatar a ocorrência de ataques em todo o Irão e a televisão estatal iraniana confirmou o que descreveu como um "ataque aéreo do regime sionista", após uma série de explosões ouvidas em Teerão.
De acordo com a agência de notícias Fars, "foram registados sete impactos de mísseis nos bairros de Keshvardoust e Pasteur" na capital iraniana, zona onde se situa a residência do líder supremo, Ali Khamenei.
Ataque de Israel e EUA é operação contra "ameaça existencial"
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou hoje o ataque ao Irão como uma operação contra "a ameaça existencial" iraniana.