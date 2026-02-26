Fortes explosões ouvidas hoje em Cabul

Várias explosões violentas abalaram Cabul esta noite, poucas horas após o governo talibã ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão, segundo relatam jornalistas da AFP.

As explosões foram ouvidas por toda a cidade a partir das 01:50 (21:20 GMT de quinta-feira), enquanto os habitantes ouviam aviões de combate, segundo a equipa da AFP.

Um residente contou oito explosões. "As duas primeiras explosões estavam mais longe da nossa casa. As últimas foram perto e fizeram a nossa casa tremer. Podemos ouvir jatos após cada explosão", afirmou em declarações à AFP, pedindo anonimato por motivos de segurança.

As explosões foram seguidas de rajadas de tiros, como constataram os jornalistas da AFP no centro de Cabul até cerca das 02:30 locais.

O exército do Afeganistão lançou um ataque transfronteiriço ao Paquistão na noite desta quinta-feira, alegando ter capturado mais de uma dúzia de postos do exército paquistanês na última escalada de violência entre os dois países vizinhos.

O governo do Paquistão, que tinha descrito os ataques aéreos de domingo passado como um ataque a militantes alojados na área, confirmou que estavam a decorrer confrontos na quinta-feira ao longo da fronteira, mas rejeitou as alegações de que os postos do exército tinham sido capturados e chamou o ataque do Afeganistão de não provocado.