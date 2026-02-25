Funchal foi a capital onde a oferta de casa para arrendar mais caiu

Há uma mudança aparente de oferta de habitação para alugar, mas fora do Funchal, mercado que parece ter atingido saturação, nomeadamente do 'stock' de casas para arrendar, motivado também pelos altos preços praticados na capital madeirense. Tanto é que apesar de a Madeira ser o mercado nacional onde a oferta de casas para alugar mais aumentou, a sua capital é das cidades-capitais portuguesas onde a oferta mais diminiui no último trimestre do ano passado.

Segundo o portal idealista, "o stock de habitação disponível para arrendar em Portugal aumentou 11% no último trimestre de 2025, face ao mesmo período do ano anterior, mas na Madeira aumentou 13%, enquanto no Funchal caiu 14%, uma quebra muito maior que qualquer outra das principais cidades portuguesas.

Segundo a análise do "principal marketplace imobiliário do sul da Europa", a oferta de casas para arrendar "aumentou em 14 das 17 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas no último ano. Coimbra foi a cidade onde o stock mais cresceu (47%), seguida de Aveiro (45%), Ponta Delgada (33%) e Vila Real (32%)".

E acrescenta: "Registaram-se também aumentos relevantes da oferta em Faro (24%), Leiria (23%), Viana do Castelo (20%), Lisboa (11%), Porto (11%), Setúbal (10%), Viseu (10%), Braga (9%), Castelo Branco (8%) e Guarda (5%). Em sentido contrário, a oferta de casas para arrendar diminuiu apenas em três capitais: Funchal (-14%), Santarém (-6%) e Évora (-2%), sendo o Funchal a cidade onde a retração foi mais acentuada."

Contudo, "apesar do crescimento registado nas capitais, a oferta de casas para arrendar diminuiu na maioria dos distritos e ilhas ao longo dos últimos doze meses, tendo-se observado aumentos apenas em dois territórios" e assinala: "A ilha da Madeira liderou o crescimento do stock, com uma subida de 13%, seguida de Évora (3%). Em Faro, a oferta manteve-se estável (0%)."

E "em sentido contrário, as maiores quebras da oferta observaram-se na Guarda (-35%), em Aveiro (-27%) e na ilha de São Miguel (-27%), seguidas de Coimbra (-24%), Braga (-17%), Vila Real (-16%), Viseu (-16%), Castelo Branco (-14%) e Santarém (-14%)", tendo-se registado ainda "reduções do stock de casas para arrendar em Leiria (-11%), Viana do Castelo (-11%), Lisboa (-10%), bem como no Porto (-8%) e em Setúbal (-8%), confirmando uma tendência generalizada de retração da oferta no mercado de arrendamento à escala distrital e insular".

A empresa termina, salientando que "os dados apresentados foram recolhidos e analisados pelo idealista/data, a proptech do idealista que fornece informações destinadas a profissionais do setor para apoiar decisões estratégicas em Portugal, Espanha e Itália. O idealista/data baseia-se numa vasta base de dados própria e recorre ainda a dados públicos e privados, oferecendo serviços de avaliação, investimento, angariação e análise aprofundada de mercado".