Habitação na RAM: construção caiu 80% em 20 anos

No painel ‘Caracterização e Contextualização da Habitação na RAM’, moderado pelo jornalista António Macedo Ferreira, especialistas e responsáveis regionais debateram os números e desafios do sector na Madeira. Patrícia Serrado, coordenadora do Grupo de Trabalho de Engenharia Civil da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, destacou que entre 2000 e 2004 foram concluídos 16.900 novos fogos, enquanto entre 2020 e 2024 não chegam a 3 mil, representando uma queda de cerca de 80%. “Os preços estão elevados e é fundamental construir muito mais fogos para enfrentar este desafio”, afirmou.

Preço da habitação triplicou nos últimos 20 anos Fernando Santo alerta para barreiras legislativas e custos insustentáveis na RAM

Participam ainda Maria João Monte, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, que apresenta a habitação no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) 2026, Leonel Silva, Presidente do IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, sobre a estratégia regional de habitação, Paulo Lobo, Vereador de Planeamento, Ordenamento e Urbanismo da Câmara Municipal do Funchal, aborda estratégias municipais, e António Jardim Fernandes, Presidente da ACIF, que analisa tendências do mercado de arrendamento e do alojamento local.