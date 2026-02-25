Forças ucranianas dizem que abateram quase uma centena de drones da Rússia

As autoridades ucranianas declararam hoje que abateram quase uma centena de drones lançados pelas forças armadas russas nas últimas horas.

A Força Aérea ucraniana afirmou, em um comunicado, que as tropas russas lançaram 115 veículos aéreos não tripulados contra o país, acrescentando que 95 foram intercetados pelos sistemas de defesa aérea ucranianos.

No entanto, confirmou o impacto de 18 drones em 11 locais, sem comentar possíveis vítimas ou danos materiais.

"O ataque ainda está em curso, pois existem numerosos drones inimigos no espaço aéreo", afirmaram os militares ucranianos, apelando à população a "seguir as diretrizes de segurança".

As autoridades russas ainda não se pronunciaram sobre estes ataques.

Já o Governo russo afirmou que os seus sistemas de defesa aérea destruíram aproximadamente 70 drones ucranianos nas últimas horas, incluindo 24 na região de Bryansk e 18 na Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, numa ação não reconhecida pela comunidade internacional.

O Ministério da Defesa russo especificou que estes números se somam aos 14 drones intercetados em Smolensk, três em Tula, três em Oryol, três no Mar Negro e um em Kursk, um em Kaluga, um em Belgorod e um na área metropolitana de Moscovo.

O ministério russo também não forneceu detalhes sobre as possíveis vítimas ou danos materiais decorrentes destes ataques de Kiev.

Assinalaram-se na terça-feira, quatro ano sobre o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.