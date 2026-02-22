Centenas de ucranianos lembraram ao mundo em Lisboa que a guerra continua

Centenas de ucranianos concentram-se hoje em Lisboa para lembrar ao mundo que a guerra na Ucrânia continua e pedir proteção pelas milhares de crianças que estão privadas de direitos fundamentais como direito à vida, família e identidade cultural.

Com o lema "Protejamos as futuras gerações", a iniciativa começou com uma concentração no Rossio, em Lisboa, seguida de uma marcha até à Praça do Município, numa ação que decorreu em 80 países, num total de 665 cidades, que acolheram ucranianos que fugiram à guerra.

Entre bandeiras da Ucrânia, que pintaram o desfile, e a concentração de azul e amarelo, os manifestantes gritaram 'Slava Ukraini!' ("Glória à Ucrânia!) e empunharam bandeiras e cartazes que diziam: "Obrigada Portugal", "Ao salvarmos a Ucrânia salvamos o mundo", "Parar com o genocídio da Rússia na Ucrânia", "O único caminho para a paz - vitória da Ucrânia" e "Rússia é um estado terrorista".

"Estamos aqui para lembrar ao mundo que a guerra continua, que todas estas tentativas de resolver esta guerra e obrigar Putin a um cessar-fogo não deram resultado. Temos de continuar a chamar à atenção ao mundo e aos políticos mundiais para continuarem a ajudar a Ucrânia. Para fazerem mais força e para tentarem parar a guerra", disse à Lusa Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, que promoveu a iniciativa.