Pipoca Mais Doce traz espectáculo de stand-up 'Insuficiente' à Madeira

Seis anos depois da sua primeira tour, a Pipoca Mais Doce está de regresso com o espectáculo de 'stand-up comedy' a solo. Ana Garcia Martins vai estar na Madeira, para uma sessão a 1 de Maio, pelas 21h30, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

A sessão faz parte de uma tour que vai passar por várias cidades do país, sendo que em Lisboa já surgiu uma segunda data. Os bilhetes encontram-se à venda no site da BOL.

Conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', Ana Garcia Martins começou como autora de um blogue com o mesmo nome, que rapidamente se tornou o mais visitado em Portugal. Desde aí, já se estreou na rádio e actualmente está no programa da manhã da RFM, o 'Café da Mna onde tem a rubrica 'Ninguém Pod Comigo'

Sinopse de 'Insuficiente'

Sorte? Síndrome de impostor? Erro de cálculo do universo? Desde a infância que Ana Garcia Martins é perseguida pela sensação de insuficiência e autocrítica, por mais que a vida se esforce por provar-lhe o contrário. “Nunca chego”. “Há sempre quem faça melhor”. “Vão descobrir que sou uma fraude”. São essas ideias que lhe tiram o sono e que se propõe explorar em “Insuficiente”, o seu novo solo de stand-up comedy.