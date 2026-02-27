 DNOTICIAS.PT
Turismo Madeira

Até Hugo Soares foi ao stand da Madeira

Na feira da hospitalidade "não é reservado o direito de admissão", ironiza quem virou costas ao líder parlamentar do PSD na República

O segundo dia de Madeira na BTL começou bem cedo. Não no Parque das Nações, mas no Posto de Informação Turística da Região em Lisboa. Como é tradição, a manhã de quinta-feira serve para o governante com a pasta do Turismo responder a perguntas dos jornalistas de todos os meios de comunicação social enquanto é degustado um pequeno-almoço em que não faltou nevoeiro, truta e fruta, ovos com abacate e requeijão. O 'momento Fanal' teve a assinatura do Che Gonçalo Bita Bota, do restaurante Oxalis.

Na FIL, ainda em dia dedicado aos profissionais, o stand da Madeira foi acolhendo quem por lá passou, na expectativa de aprender, degustar e viver "experiências que combinaram tradição e gastronomia".  A AP Madeira fez saber que "o tempo passou a correr entre degustações com os nossos chefs, workshops de gin e de artesanato local, valorizando um dos elementos mais encantadores da Madeira: a sua cultura". E que entre encontros profissionais, sabores e criatividade, a presença da Madeira na BTL continua a revelar o melhor do arquipélago. Só vendo para crer, quem por lá passou.

Viu bem. Hugo Soares, que na passada semana não deixou que os deputados do PSD-M falassem na Assembleia da República foi brindar ao stand da Região sem Paulo Neves, Pedro Coelho e Vânia Jesus por perto. E consta que entrou mudo e saiu calado.

O espaço insular opta pela valorização da identidade cultural da Madeira. Num momento dedicado ao artesanato, hoje houve workshop com o artesão Egídio Fernandes.

A BTL é um momento estratégico para o Destino Madeira e empresas parceiras e associadas, com agendas de reuniões definidas, reforçando uma abordagem integrada e colaborativa na promoção da Madeira.

No cantinho madeirense há sempre momentos para enganar o estômago. Com requinte e elevada procura. No segundo dia houve malassadas, milho cozido e  bolo do caco.

Esta sexta-feira há mais, já com a BTL aberta ao público em geral na parte da tarde e com muito para saborear.

O programa de sexta-feira fala por si.