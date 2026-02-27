Até Hugo Soares foi ao stand da Madeira

Na FIL, ainda em dia dedicado aos profissionais, o stand da Madeira foi acolhendo quem por lá passou, na expectativa de aprender, degustar e viver "experiências que combinaram tradição e gastronomia". A AP Madeira fez saber que "o tempo passou a correr entre degustações com os nossos chefs, workshops de gin e de artesanato local, valorizando um dos elementos mais encantadores da Madeira: a sua cultura". E que entre encontros profissionais, sabores e criatividade, a presença da Madeira na BTL continua a revelar o melhor do arquipélago. Só vendo para crer, quem por lá passou.