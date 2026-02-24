Filme 'Mãe' do realizador madeirense exibido hoje no Luxemburgo

O Filme “Mãe”, do realizador madeirense João Brás, é exibido hoje no Luxemburgo no Center Cultural Kulturfabrik em Est-sur-Alzette às 19 horas e a entrada é gratuita.

O filme “Mãe - Mère” da produtora Neblina Filmes é um drama sobre o amor, a demência e o envelhecimento, que procura mostrar a complexidade do ser humano através de um olhar muito cru e que agora pode ser visto hoje no Center Cultural Kulturfabrik em Est-sur-Alzette. Dolores, uma mulher abalada por uma demência degenerativa que faz com que sua memória se dissipe no tempo. Enquanto Dolores se desvanece lentamente, os seus filhos, Mбrio e Samuel, decidem mudar-se para a ilha da Madeira na esperança de proporcionar melhores condiзхes de vida para a sua mгe e ajudá-la a recuperar recordaзхes de um passado que parece cada vez mais distante.

O filme foi integralmente rodado na Ilha da Madeira e conta com Teresa Faria no papel de Mãe, Diogo Tavares, Gabriel Pacheco, Christelle Caboz, e também com um elenco madeirense composto por Ana Barros, Hélder Agrela, Mariзa Silva, Ana Marta Kaufmann e Francisco Lobo Faria. Conta ainda com a assinatura musical de MAX, Joгo Borsch e Live Brisk.