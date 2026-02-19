UMa consolida o seu percurso com integração no Ranking Europeu QS

Foi com enorme satisfação que a Universidade da Madeira recebeu a notícia da sua entrada, pela primeira vez em 2026, no prestigiante Ranking Europeu QS. Esta distinção é extensiva a toda a comunidade académica – estudantes, docentes, investigadores, técnicos administrativos e dirigentes – que, desde o primeiro dia de existência da instituição, têm trabalhado com enorme dedicação num compromisso constante com a sua afirmação, crescimento e excelência académica.

O ranking integra 26 das 42 instituições portuguesas do ensino superior, público e privado, das quais 14 estrearam-se na edição de 2026. A UMa é considerada “a segunda melhor estreante” de Portugal, entrando no ranking na faixa 601-650. De destaque é o excelente quarto lugar alcançado pela UMa no indicador “citações por artigo”, logo atrás das Universidades de Aveiro, Minho e Beira Interior. Este ranking avalia as universidades com base em cinco áreas principais: Investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico, reputação académica, empregabilidade, qualidade do ambiente de ensino e aprendizagem, e sustentabilidade. A investigação assume um peso decisivo, representando 45% da pontuação total, valorizando a produção científica de alto impacto, as citações, as colaborações internacionais e a visibilidade académica global.

Este reconhecimento internacional corresponde ao culminar de muitos anos de esforço, resiliência e compromisso com a qualidade do ensino, da investigação e do serviço público, sem exceção, por todos os que ajudaram a construir a UMa ao longo da sua história.

Geração após geração, a comunidade académica da UMa investiu na qualidade do ensino, na internacionalização, na consolidação da investigação científica, e nos anos mais recentes na ligação ao tecido empresarial e social da RAM, suportando a construção de uma universidade que serve a Região, o país e o espaço europeu. A entrada no ranking QS é, por isso, um tributo a todos os que acreditaram na UMa desde o primeiro instante, e a todos os que ajudaram a projetar o seu nome além-fronteiras, nomeadamente os alumni que com elevada capacidade e mérito, são os mais fiéis embaixadores da instituição.

Com esta entrada no Ranking QS, a UMa vê reconhecido o impacto do seu trabalho científico, a relevância das suas parcerias e redes internacionais e a qualidade da sua reputação académica, reforçando a sua visibilidade internacional, a capacidade de atrair investigadores de excelência, a integração em redes e consórcios internacionais e a sua capacidade para a captação de financiamento competitivo. Esta prestigiante “conquista” deverá, simultaneamente, encher de orgulho toda a Região Autónoma da Madeira, que cada vez mais encontra na sua Universidade um pilar de excelência e inovação, pilares para o seu desenvolvimento e projeção no mapa europeu do conhecimento.