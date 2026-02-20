Testes da missão lunar Artemis II concluídos com sucesso

A NASA concluiu com sucesso os testes para a missão Artemis II, que orbitará a Lua com quatro astronautas a bordo, que iniciam hoje um período de quarentena necessário.

O lançamento está previsto para 06 de março, embora uma data oficial ainda não tenha sido definida.

O teste anterior teve que ser interrompido a 03 de fevereiro após terem sido detetadas falhas em diferentes fases do ensaio geral, incluindo um vazamento de combustível.

Hoje, todos os testes foram concluídos e incluíram a verificação das escotilhas da nave Orion, na qual os quatro astronautas viajarão.

Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta da Agência Espacial Canadiana Jeremy Hansen, iniciam hoje uma quarentena de 14 dias para limitar a possíveis doenças antes do lançamento.

A nave Orion, que transportará os quatro astronautas, será lançada ao espaço pelo Sistema de Lançamento Espacial (SLS, o foguete mais potente já construído pela NASA).

Está previsto que orbite a Terra diversas vezes antes de seguir, entrar numa jornada de quatro dias, até à Lua, sobrevoando a superfície lunar até regressar.

Durante a missão de 10 dias, os astronautas deverão assumir o controlo manual da nave em várias ocasiões para realizar verificações e demonstrações.

A Artemis II é a segunda missão do Programa Artemis, após o voo não tripulado de 2022 e precede as missões subsequentes, nas quais os astronautas deverão retornar à superfície lunar, iniciando assim o estabelecimento de uma presença permanente no satélite natural da Terra e a construção da estação orbital Gateway.

A estação Gateway, além de conectar e coordenar missões entre a Terra e a Lua, será usada para conduzir experiências científicas fora da magnetosfera terrestre e para testar tecnologias que podem ser essenciais para viagens mais longas.

A missão também servirá como etapa intermediária para futuras missões tripuladas -- incluindo as a Marte -- dentro de um projeto internacional liderado pela NASA e que envolve diversas agências.

Os testes de lançamento da missão Artemis II, realizados no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, foram monitorizados pelos quatro membros da tripulação a partir do Centro de Controlo de Lançamento, informou a NASA.

Durante o teste, as equipas monitorizaram as operações de reabastecimento com hidrogénio líquido, que se mostraram muito complexas em testes anteriores, e confirmaram que as concentrações de hidrogénio permaneceram abaixo dos limites permitidos "dando aos engenheiros confiança nas novas vedações instaladas no interface que direciona o combustível para o foguete", esclareceu a agência americana nos seus canais oficiais.