Gestão de ‘slots’ nos percursos pedestres longe de gerar consenso
Oposição aponta discriminação aos que “nasceram na nossa ilha”. Questão da capacidade de carga ficou sem resposta
Rafael Nunes, do JPP, diz que o Governo continua a "ignorar" todos aqueles que “nasceram na nossa ilha” e que vão ter de pagar para usar os trilhos, referindo-se em concreto aos emigrantes que nos visitam. Quis saber se o secretário regional está disposto a recuar.
Também Sílvia Silva refere que “o Governo fechou as levadas aos madeirenses”. Qual é o número exacto de vagas disponíveis para os residentes em cada percurso? O registo no Simplifica é uma recomendação ou uma obrigação?
O secretário regional do Turismo, que responde aos pedidos de esclarecimento dos parlamentares, apontou, logo a abrir a sua intervenção, que a “Madeira não tem excesso de turismo”, mas que o que havia era fluxo à mesma hora nos mesmos locais.
Lembrou que cerca de 2% de residentes usam os percursos pedestres. Sobre a capacidade de carga disse que é aplicar os 5% a cada um dos percursos e está feita a conta. O governante disse que “as coisas estão muito melhores do que estavam anteriormente”, e que isso pode ser comprovado pelos intervenientes no sector.