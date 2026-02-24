Gestão de ‘slots’ nos percursos pedestres longe de gerar consenso

Rafael Nunes, do JPP, diz que o Governo continua a "ignorar" todos aqueles que “nasceram na nossa ilha” e que vão ter de pagar para usar os trilhos, referindo-se em concreto aos emigrantes que nos visitam. Quis saber se o secretário regional está disposto a recuar.

Também Sílvia Silva refere que “o Governo fechou as levadas aos madeirenses”. Qual é o número exacto de vagas disponíveis para os residentes em cada percurso? O registo no Simplifica é uma recomendação ou uma obrigação?

O secretário regional do Turismo, que responde aos pedidos de esclarecimento dos parlamentares, apontou, logo a abrir a sua intervenção, que a “Madeira não tem excesso de turismo”, mas que o que havia era fluxo à mesma hora nos mesmos locais.

Lembrou que cerca de 2% de residentes usam os percursos pedestres. Sobre a capacidade de carga disse que é aplicar os 5% a cada um dos percursos e está feita a conta. O governante disse que “as coisas estão muito melhores do que estavam anteriormente”, e que isso pode ser comprovado pelos intervenientes no sector.