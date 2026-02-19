Mulher de 50 anos socorrida em casa de saúde no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, há instantes, para uma casa de saúde no Funchal, a fim de prestar assistência a uma mulher, de 50 anos, que se encontrava bastante prostrada.

Ao que foi possível apurar, a paciente está, neste momento, a receber os primeiros cuidados no local pela equipa de socorro, devendo ser posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para avaliação e acompanhamento médico.