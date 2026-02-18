O lugar onde cada refeição se torna especial

As mesas de jantar ocupam um papel importante na decoração ao extrapolar a função prática e assumir uma presença visual marcante. Mais do que apoiar refeições, estruturam o espaço, orientam a circulação e ajudam a definir o tom estético do ambiente.

A sua escolha deve considerar três aspetos, mais concretamente o espaço disponível, o número de utilizadores e o estilo da decoração. Mesas redondas favorecem a proximidade e a conversa, enquanto mesas retangulares encaixam em espaços mais largos.

Na DECOREVE, a variedade de mesas de jantar permite adaptar cada escolha ao estilo de vida de cada família. Modelos extensíveis são perfeitos para quem gosta de receber convidados. Para quem prefere soluções mais compactas, existem mesas fixas.

Além do tamanho e do material, a escolha da mesa deve ter em conta os detalhes que fazem a diferença, mais concretamente acabamentos, cores e texturas que podem harmonizar o móvel com o restante espaço. A iluminação e a disposição das cadeiras também contribuem para transformar a mesa de jantar, o lugar onde cada refeição se torna um momento especial.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]