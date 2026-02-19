Ex-príncipe britânico André abandona esquadra onde esteve detido

O ex-príncipe André, irmão do rei Carlos III, deixou a esquadra onde esteve hoje várias horas sob custódia policial, segundo a BBC, após ser detido por alegada má conduta em ligação com o escândalo do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

A informação foi avançada pela BBC, que divulgou uma fotografia do príncipe no banco de trás de um carro, a sair da esquadra onde tinha sido interrogado, pouco antes das 19:30 locais (mesma hora em Lisboa).

Contactada pela AFP, a Polícia Regional de Windsor, que tinha anunciado a sua detenção, não confirmou de imediato a informação.

A polícia britânica indicou anteriormente que foi aberta uma investigação formal após "uma avaliação minuciosa" das alegações de que Andrew Mountatten-Windsor terá fornecido a Epstein documentos confidenciais do governo britânico quando exercia funções de Representante Especial para o Comércio e Investimento Internacional entre 2001 e 2011.