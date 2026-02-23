Joana Silva convocada para a Seleção Nacional Sub-23
A jogadora do CS Marítimo, Joana Silva, foi convocada para representar a Seleção Nacional feminina Sub-23, anunciou o clube verde-rubra através das redes sociais.
A chamada à equipa nacional constitui um reconhecimento do desempenho da atleta ao serviço do emblema madeirense no futebol feminino.
A jogadora passa assim a integrar os trabalhos da equipa das quinas no escalão Sub-23, que está prestes a regressar à ação.
A Seleção Nacional feminina Sub-23 vai cumprir, entre 24 de Fevereiro e 5 de Março, um estágio de preparação onde estão contemplados jogos com as congéneres da Chéquia e Itália.
Portugal vai enfrentar a formação italiana a 2 de Março, pelas 17 horas, em Setúbal, jogando depois com as checas a 5 de Março, pelas 16 horas.