Nacional perde em Arouca
O Nacional perdeu com o Arouca por 3-0 em jogo da 23.ª jornada da I Liga.
Trezza, aos 47 minutos, Hyunju, aos 67, e Nandín, aos 72, marcaram os golos do triunfo da formação arouquense. O Nacional terminou o jogo reduzido a dez jogadores. Labidi foi expulso, com duplo amarelo, aos 51 minutos.
Com esta derrota – a equipa alvinegra não vence fora de casa para o campeonato desde 28 de Setembro de 2025, 1-0, em Braga-, o Nacional mantém o 14.º lugar com 21 pontos. Na próxima jornada, a equipa madeirense recebe o Sp. Braga, encontro marcado para o próximo sábado, às 18h00.