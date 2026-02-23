Madeirense Joana Silva conquista bronze no 'English Open' de judo

A madeirense Joana Silva conquistou a medalha de bronze, este fim-de-semana, na categoria de -70kg no English Open, uma das competições mais credenciadas do calendário britânico de judo.

"A judoca demonstrou grande determinação ao longo da prova, superando adversárias de elevado nível competitivo. Depois de um percurso sólido nas eliminatórias, apenas foi travada nas meias-finais, regressando ao tatami para disputar o combate pelo terceiro lugar, onde garantiu o bronze com uma exibição segura e estrategicamente irrepreensível", explica nota enviada à imprensa.

A Associação de Judo da RAM assume que o resultado "representa não só um marco importante na carreira da judoca madeirense, como também um motivo de orgulho para a Região Autónoma da Madeira, reforçando a qualidade do trabalho desenvolvido nos clubes e associações da modalidade".