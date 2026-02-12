Ribeira Brava aprova apoio financeiro superior a 400 mil euros aos Bombeiros

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou hoje, em reunião de câmara, um apoio financeiro superior a 400 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol para o corrente ano de 2026.

Deste valor, 397 mil euros derivam do modelo de financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros que determina uma comparticipação financeira de 60% pelo Governo Regional e de 40% pelas Câmaras Municipais, cabendo à autarquia da Ribeira Brava o referido montante.

A este valor acresce cerca de 8 mil euros que visa assegurar 60% dos encargos do seguro de acidentes pessoais dos elementos afectos à corporação para os anos de 2025 e 2026, ficando os restantes 40% a cargo do Município da Ponta do Sol.

Trata-se de uma verba de grande importância para a estabilidade financeira da corporação e para a valorização profissional dos Bombeiros profissionais, que permitirá a garantia de condições de equidade remuneratória, sustentabilidade orçamental e capacidade operacional.

Em breve será também formalizado um novo apoio que visa assegurar a presença dos meios humanos e materiais em eventos pontuais realizados pela autarquia, bem como o pagamento das refeições aos elementos afectos ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), o que totaliza um apoio financeiro global na ordem dos 450 mil euros.

Jorge Santos, Presidente da Câmara Municipal, justifica esta aposta pelo "papel de grande relevância, importância e significância que os bombeiros têm no socorro, salvaguarda e proteção da comunidade, assim como no desempenho das suas missões humanitárias", com destaque para a área social.

O envolvimento das autarquias é, assim, determinante para a prestação de serviços de qualidade à população e para a salvaguarda de bens materiais.