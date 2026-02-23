Encontro dos militares que serviram no Ultramar acontece no Arco de São Jorge

O 94.º encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar realiza-se no próximo dia 1 de Março e, desta feita, ruma até ao Arco de São Jorge.

A programação conta com uma missa na Igreja Paroquial de São José, no Arco de São Jorge, pelas 10h30, seguida de homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos falecidos após o regresso. O almoço, que será no restaurante Quebramar, em São Vicente, terá início pelas 13 horas.

Como é habitual, haverá autocarro para transporte dos participantes, com partida pelas 8h15 da Avenida do Mar, no Funchal, seguindo para Câmara de Lobos, onde deve chegar pelas 8h30. O autocarro regressa à Avenida do Mar, junto à GNR, pelas 9 horas. Às 9h15 deverá passar por Santa Cruz e quinze minutos depois por Machico, de onde segue para o Arco de São Jorge.

A despesa do almoço é compartilhada por todos e as famílias podem participar. As inscrições terminam no dia 27 de Março e podem ser feitas para o contacto 968 041 678.