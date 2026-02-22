Líder de um dos principais cartéis de droga mexicanos morto em operação militar

O exército mexicano anunciou hoje a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no âmbito de uma operação militar.

O exército precisou num comunicado que Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, foi ferido durante uma operação realizada na localidade de Tapalpa, no estado de Jalisco (oeste), e que morreu "durante o seu transporte aéreo para a Cidade do México".

Oseguera era um dos líderes de cartéis mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam até 15 milhões de dólares (cerca de 12,7 milhões de euros ao câmbio atual) pela sua captura.

A sua morte é um dos golpes mais duros desferidos ao narcotráfico desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, detidos nos Estados Unidos.

A morte de Oseguera foi anunciada pelos jornais El Universal e Reforma, bem como pela emissora Televisa.

Homens armados bloquearam com carros e camiões incendiados várias estradas do estado de Jalisco (oeste), em reação a uma operação das forças federais na região.

Os bloqueios também se estenderam ao estado vizinho de Michoacán, onde o grupo de Oseguera está presente.

O cartel de Oseguera foi formado em 2009 e tornou-se um dos grupos de narcotraficantes mais violentos do México, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Washington classificou o cartel Jalisco Nueva Generación como uma organização terrorista e acusaram a organização criminosa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas e fentanil.