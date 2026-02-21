Mulheres Socialistas da Madeira promovem encontros com candidaturas à liderança nacional

As Mulheres Socialistas da Madeira vão promover encontros com as candidaturas à liderança nacional das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID) e para a respectiva Comissão Política Nacional. La Salette Marques, com a moção 'Direitos com Igualdade', e Carla Eliana Tavares, com a moção 'Levar a Igualdade a Sério', encabeçam as listas candidatas. As eleições realizam-se a 14 de Março.

É com o objectivo de incentivar o diálogo sobre o futuro da organização e sobre as políticas de igualdade e defesa dos direitos das mulheres, "num contexto particularmente exigente para a consolidação e afirmação de direitos conquistados ao longo de décadas", que os encontros com são promovidos.

Por isso, Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, apela à mobilização das militantes, pois considera que “é fundamental ouvirmos atentamente as duas propostas e contactarmos diretamente com as candidatas, para que possamos votar de forma esclarecida e em consciência”.

A sede do PS-Madeira recebe, na próxima segunda-feira, dia 23 de Fevereiro, pelas 18h30, a candidatura de La Salette Marques. No dia 28, sábado, será a vez de Carla Eliana Tavares se apresentar às militantes, em horário a anunciar.

La Salette Marques é ex-jornalista, foi adjunta no Ministério do Planeamento e integra a Comissão Política do PS e o Secretariado Nacional das MS-ID. A sua candidatura defende o reforço da estrutura das MS-ID, a consolidação do trabalho de base, a valorização da presença das mulheres em cargos executivos e o aprofundamento da intervenção política em matérias como igualdade salarial, combate à violência doméstica e renovação da agenda para mobilizar mulheres mais jovens.

Já Carla Eliana Tavares é jurista e foi deputada à Assembleia da República, tendo presidido à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. A sua candidatura propõe uma estrutura mais forte, plural e descentralizada, com maior influência efevtiva das mulheres no partido, defendendo mecanismos de fiscalização e transparência interna, o combate à violência no namoro, a integração da perspectiva de género nas políticas climáticas, migratórias e educativas e uma articulação reforçada com a sociedade civil.

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira apela à participação ativa das militantes madeirenses nas sessões públicas de apresentação das candidaturas e no acto eleitoral.