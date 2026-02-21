Emblemas da Madeira usados nas fardas militares em base ucraniana

Um militar ucraniano entrevistado pela SIC afirmou que soldados de uma base na Ucrânia utilizam emblemas da Madeira nas fardas, explicando que o gesto resulta de uma promessa de celebrar a paz na ilha quando a guerra terminar.

O militar afirmou que a base passou a chamar-se 'Base Madeira', explicando que há algum tempo procuravam uma designação que os identificasse. Depois de uma viagem à Região, em Outubro, trouxe alguns emblemas e, desde então, adoptaram essa denominação para representar a ligação criada.

O militar referiu ainda que faz parte de uma lenda interna o desejo de, após a vitória, a unidade se deslocar à Madeira para celebrar a paz.

A jornalista da SIC perguntou se a experiência na Região lhe deu algum ânimo, ao que o militar respondeu que foi interessante perceber que a guerra pode ocorrer numa parte do mundo enquanto, a poucos milhares de quilómetros, a vida decorre de forma completamente diferente, tranquila, alegre e quase primaveril.