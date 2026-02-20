Temperatura vai subir nas terras altas
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 20 de Fevereiro, uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas e períodos de céu muito nublado.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.
As temperaturas vão variar entre os 14 e os 20 ºC no Funchal e os 13 e 17 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir da manhã na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 metro, aumentando para 1 a 2 metros a partir da manhã.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.