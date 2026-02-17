Calheta Vip Cup encerra com balanço positivo

Terminou mais uma edição do Calheta Viva Cup, marcado por um fim-de-semana de emoção, 'fair play' e futebol juvenil no Campo Municipal do Paul do Mar, na Calheta. Num balanço a esta edição, a organização afirma que foi uma "referência regional, reunindo equipas, atletas, famílias e visitantes num ambiente de verdadeira celebração desportiva."

Ao longo de quatro dias de competição, cerca de 700 jovens jogadores deram vida a um evento que decorreu com normalidade, segurança e espírito desportivo. A organização faz um balanço muito positivo, destacando a qualidade competitiva e o comportamento exemplar das equipas e público. Em termos competitivos, esta edição consagrou como vencedores o CS Marítimo, no escalão de Sub-8, o CD Nacional, em Sub-10, e a UD Oliveirense, em Sub-12

“Encerramos esta edição com um enorme sentimento de gratidão e dever cumprido. O sucesso do Calheta Viva Cup resulta de um trabalho coletivo, pensado ao detalhe e sustentado pelo empenho incansável de todos os que acreditam neste projeto. Conseguimos proporcionar uma experiência desportiva e humana inesquecível a cerca de 700 jovens atletas”, sublinhou o presidente do Estrela da Calheta FC, Francisco Fernandes.

O dirigente fez questão de agradecer o contributo de todos os que tornaram possível esta edição dizendo que “sem o apoio dos nossos patrocinadores, parceiros institucionais, juntas de freguesia, entidades públicas e privadas, voluntários, equipas técnicas e colaboradores, nada disto seria possível. O sucesso desta edição é o reflexo direto do trabalho e da dedicação de todos”.

Francisco Fernandes deixou “um agradecimento muito especial à Câmara Municipal da Calheta”, cujo apoio institucional, logístico e estratégico foi “absolutamente determinante para a concretização do evento, reforçando a aposta no desporto, na juventude e na dinamização do concelho”.

A organização considera que foi mais uma edição concluída com sucesso e confirma, desde já, que o Calheta Viva Cup regressa de 6 a 9 de Fevereiro de 2027.