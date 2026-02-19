Presidente deposto da Coreia do Sul condenado a prisão perpétua

A justiça da Coreia do Sul condenou hoje Yoon Suk-yeol à pena de prisão perpétua, após declarar o presidente deposto do país culpado de liderar uma insurreição e impor ilegalmente a lei marcial.

"Em relação ao arguido Yoon Suk-yeol, o crime de liderar uma insurreição está provado", declarou o juiz Ji Gwi-yeon, do Tribunal Distrital Central de Seul, ao ler o veredicto.

O juiz considerou o conservador culpado de mobilizar forças militares e policiais em dezembro de 2024, numa tentativa ilegal de tomar o parlamento, liderada por liberais, prender políticos e estabelecer um poder irrestrito.