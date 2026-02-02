SIPE e Secretaria Regional de Educação discutem questões urgentes da carreira docente

O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores reúne-se esta terça-feira, 3 de Fevereiro, pelas 15h30, com a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, "para discutir um conjunto de questões consideradas urgentes para os docentes da Região Autónoma da Madeira".

De acordo com o sindicato, a reunião surge na sequência das preocupações manifestadas pelos associados, incidindo sobre matérias como a igualdade entre carreiras, a recuperação do tempo de serviço, a progressão aos 5.º e 7.º escalões, a contabilização das bonificações por graus académicos e menções qualitativas, bem como as diferenças no pagamento das horas extraordinárias entre a Região e o Continente.

“A reunião surge na sequência das preocupações manifestadas pelos associados do SIPE”, afirmou Sandra Nogueira, da delegação do sindicato na ilha em comunicado de imprensa, sublinhando que estas questões têm impacto directo nas condições de trabalho e na valorização profissional dos docentes.

Em cima da mesa estarão ainda temas como: a profissionalização em serviço, enquanto instrumento de valorização e estabilidade da carreira docente, e a necessidade de um calendário escolar único que assegure a equiparação das interrupções lectivas dos educadores de infância aos restantes níveis de ensino.

A presidente do SIPE, Júlia Azevedo, espera que o encontro possa produzir resultados concretos. “Esperamos que este encontro contribua para a resolução de desigualdades persistentes e para a valorização da carreira docente nesta Região Autónoma”, declarou.

No final da reunião, marcada para as 16 horas, o SIPE prevê prestar declarações aos jornalistas.

Para além deste encontro, estão ainda agendadas outras iniciativas sindicais ao longo do dia. Pelas 14h30, o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) foi convocado para uma reunião de negociação na secretaria regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Já pelas 18h00, o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove uma conferência de imprensa na Avenida Arriaga, junto à Secretaria Regional de Educação, imediatamente após a reunião com a secretária regional de Educação, agendada para as 16h30.