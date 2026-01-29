Secretário Regional de Economia destaca papel dos jovens na inovação

O secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou esta quinta-feira, 29 de Janeiro, que a Madeira está no “caminho certo” para se afirmar como uma Região inovadora e com projecção global, sublinhando o papel dos jovens na transformação do conhecimento em valor económico.

No encerramento do Tech Lab Demo Day – Jovens Empreendedores Madeirenses, que decorreu no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, uma iniciativa organizada pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS), em parceria com a Associação Madeira Friends, o governante referiu que os jovens madeirenses têm demonstrado capacidade para “transformar conhecimento em valor” e que a insularidade pode ser encarada como uma “oportunidade para produzir conhecimento e exportar talento”.

Durante o evento que reuniu jovens criadores, mentores, docentes e representantes do ecossistema tecnológico regional, os participantes apresentaram soluções digitais desenvolvidas ao longo dos últimos meses no âmbito do programa Tech Lab, uma incubadora gratuita dirigida a jovens entre os 16 e os 25 anos, focada no desenvolvimento de aplicações e ferramentas baseadas em inteligência artificial para responder a problemas concretos.

O secretário Regional de Economia defendeu que o sucesso da Região “não se mede apenas pelo investimento ou pelos indicadores económicos, mas pela capacidade de reconhecer e reter talento”, acrescentando que a Madeira “deixou de ver a insularidade como limitação para a transformar em vantagem competitiva”.

“A economia do futuro constrói-se com tecnologia, sim, mas constrói-se sobretudo com pessoas. Com jovens que sabem colaborar, comunicar e criar com sentido crítico e ambição”, afirmou, elogiando o envolvimento das escolas, dos mentores e dos participantes.

O governante salientou ainda que o programa reflecte o compromisso da Região em aproximar os jovens dos sectores mais dinâmicos da economia, reiterando o objectivo da Secretaria Regional de Economia de “proporcionar oportunidades para que o talento madeirense se desenvolva aqui, com impacto global”.

A parceria entre a DRCIS e a Associação Madeira Friends foi igualmente destacada como “um exemplo da convergência entre conhecimento internacional e ambição regional”, contribuindo para o reforço do ecossistema de inovação da Madeira.

O Tech Lab Demo Day contou com a participação de dezenas de jovens, incluindo seis finalistas que apresentaram projectos nas áreas de aplicações móveis, web, inteligência artificial e design digital, perante um público composto por docentes, empresários e convidados internacionais. O projecto vencedor foi escolhido através da combinação da votação do público com a avaliação de um júri especializado.

“Cada projecto apresentado é prova de que a economia do futuro pode — e deve — ser construída a partir da Madeira, com talento madeirense, para o Mundo”, concluiu José Manuel Rodrigues.